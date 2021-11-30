Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin kızıydı...
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin kızıydı... Şimdilerde Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Melisa karakteri ile adından söz ettiren Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyayı aktif kullanan Yüsra Geyik, setten paylaştığı fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Ekranlarda büyüyen Yüsra Geyik'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de dikkat çeken Yüsra Geyik'in kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte başta Yüsra Geyik olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
30.11.2021 11:38
- Son Güncelleme: 30.11.2021 11:45
Arka Sokaklar'ın Hüsnü komiserinin kızıydı... Şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakterine hayat veren Yüsra Geyik derin göğüs dekolteli süper mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!
15 yıl boyunca Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser'in kızı Zeliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, artık aynı kanalın başka bir fenomen dizisi Camdaki Kız'da Melisa karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Hemen hemen herkes onu, 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde komiser Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliha Çoban, nam-ı diğer Zeliş olarak tanıyor.