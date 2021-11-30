Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler kaza geçirdi! Tatil dönüşü ölümden dönen ünlü çiftin sağlık durumu nasıl?
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler kaza geçirdi! Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan şarkıcı Hadise aşk dolu paylaşımları ile gündemden düşmüyordu. Hatta geçtiğimiz Pazar günü Alaçatı'dan paylaşım yapan Mehmet Dinçerler'in 'günaydın' paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin tatil dönüşü kaza geçirdiği bilgisine ulaşıldı. Tatil dönüşü ölümden dönen ünlü çiftin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...
30.11.2021 10:03
- Son Güncelleme: 30.11.2021 10:23
LASTİK PATLADI
Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler kaza geçirdi! Tatil dönüşü ölümden dönen ünlü çiftin sağlık durumu nasıl? Hafta sonu tatili için Çeşme'nin yolunu tutan ve iki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.
HADİSE'NİN MEHMET'İ AŞKA GELDİ!
Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler, Instagram'dan, "Benim sabahım" notuyla paylaştığı kare ile sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü.
Son olarak Mehmet Dinçerler Instagram hesabından sevgilisi Hadise'nin bu karesini, "Benim sabahım" notuyla paylaştı. Kısa sürede, 'evlilik yakındır' dedirten ikili gündeme bomba gibi düştü.