LASTİK PATLADI

Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler kaza geçirdi! Tatil dönüşü ölümden dönen ünlü çiftin sağlık durumu nasıl? Hafta sonu tatili için Çeşme'nin yolunu tutan ve iki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.