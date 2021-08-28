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Haberler Magazin Masterchef Hamza'nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Masterchef Hamza'nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Masterchef 2021, ifşa skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için rekabet eden aşçıların yer aldığı Masterchef, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek. Elemelerden bu yana sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Hamza Mercimek'in sadece 15 gün öncesine ait skandal mesajları ifşa oldu. 20 yaşındaki bir kızdan fotoğraflarını isteyen Hamza Mercimek'in, Masterchef'ten ilişiği kesilebilir.

28.08.2021 16:27 - Son Güncelleme: 28.08.2021 16:27
Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Masterchef yarışmacısı Hamza Mercimek hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın bu iddialara nasıl karşılık vereceği ise merak konusu. İşte o haberin detayları...

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Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınladı.

Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Yarışmacılarla ilgili fikirlerini sunan fenomenlerden Ata Benli, Hamza Mercimek'le ilgili 2 hafta önce öğrendiği bir olayı da anlattı.

Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

MESAJLARI TEK TEK OKUDU

Ana kadro elemeleri esnasında Hamza Mercimek'e bir fan sayfası açıldığından bahseden Ata Benli, yarışmacının özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir olay anlattı.

Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor.

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