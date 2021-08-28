Masterchef Hamza'nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...
Masterchef 2021, ifşa skandalıyla çalkalanıyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için rekabet eden aşçıların yer aldığı Masterchef, TV 8 ekranlarındaki macerasına devam ediyor. Her defasında iddiasını dile getiren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek. Elemelerden bu yana sivri açıklamalarıyla gündeme gelen Hamza Mercimek'in sadece 15 gün öncesine ait skandal mesajları ifşa oldu. 20 yaşındaki bir kızdan fotoğraflarını isteyen Hamza Mercimek'in, Masterchef'ten ilişiği kesilebilir.
Masterchef yarışmacısı Hamza Mercimek hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Acun Ilıcalı'nın bu iddialara nasıl karşılık vereceği ise merak konusu. İşte o haberin detayları...
Sosyal medya fenomenleri Burak Sağıroğlu ve Ata Benli, YouTube kanalında MasterChef Türkiye 2021'in ana kadro yarışmacılarıyla ilgili bir video yayınladı.
MESAJLARI TEK TEK OKUDU
Ana kadro elemeleri esnasında Hamza Mercimek'e bir fan sayfası açıldığından bahseden Ata Benli, yarışmacının özel hayatıyla ilgili çarpıcı bir olay anlattı.
Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor.