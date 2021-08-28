Masterchef Hamza’nın 20 yaşındaki kadınla mesajları ifşa oldu rezalet! Zorla istedi ilişiği kesilecek Hamza Mercimek önce fotoğraf sonra da...

Mercimek'in kendisine fan sayfası açan 20 yaşındaki kıza mesaj attığını anlatan Benli, "Birisi Hamza'ya fan hesabı açıyor ve 'Şefim sizin için açtım bu hesabı' diyor. Hamza'nın ilk cevabı 'Teşekkürler anlık (selfie) atar mısın? Merak ettim seni' diyor. Çocuk da 'Edit yapıyorum' diyor o da 'O bitince atarsın o zaman' diyor.