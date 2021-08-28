Demet Özdemir yine bildiğiniz gibi! Süper mini elbisesi ile poz verdi ki eller ayaklar titredi bembeyaz güzellik 'zamanı gelmiş'
Demet Özdemir'den havalı pozlar! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, süper beyaz elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma Özdemir'in yakın arkadaşları kayıtsız kalamazken, zerafeti beğeni topladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
28.08.2021 17:16
- Son Güncelleme: 28.08.2021 17:16
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, beyaz mini elbisesi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Demet Özdemir'in yakın arkadaşı Gülcan Arslan da binlerce yorum ve beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamadı.
Ünlü şarkıcı, fotoğrafı ilk beğenenler arasında yer alırken Demet Özdemir için "Çok havalısın", "Su gibi bir güzellik", "Mavi en çok sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.