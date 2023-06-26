MasterChef Hamza Mercimek hastalığıyla kahretmişti meğer iki böbreği de iflas etmiş! O günleri anlattı gözyaşları sel oldu: "Geri dönüşü yoktu"

Sağlık problemlerinden bahseden Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" demişti. "Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu" diyen Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamamıştı.