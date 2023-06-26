MasterChef Hamza Mercimek hastalığıyla kahretmişti meğer iki böbreği de iflas etmiş! O günleri anlattı gözyaşları sel oldu: "Geri dönüşü yoktu"
MasterChef Hamza Mercimek hastalığıyla kahretmişti... Meğer iki böbreği de iflas etmiş! O günleri anlattı gözyaşları sel oldu. MasterChef 2021 sezonunda mücadele eden isimler arasında yer alan Hamza Mercimek, finali göremeden veda etmişti. 2023 MasterChef All Star sezonunda da yarışacak isimler arasında bulunmak için canla başla mücadele eden MasterChef Hamza Mercimek yaşadıklarını anlattı. İşte zor günler geçiren Hmaza Mercimek'in yürek sızlatan hikayesi...
"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"
MasterChef Hamza Mercimek hastalığıyla kahretmişti, meğer iki böbreği de iflas etmiş! O günleri anlattı gözyaşları sel oldu. MasterChef 2021 yarışmacıları arasında yer alan Hamza Mercimek, o dönem yaşadığı sağlık problemleriyle çok konuşulmuştu. Bu yıl MasterChef All Star ile yeniden seyirci karşısına çıkan Mercimek, yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.
Geçen yıl MasterChef'te ana kadro oluşmuş, eski sezon yarışmacıları programa katılarak sürpriz yapmıştı. Hamza'nın stüdyoda olmaması dikkat çekmiş, yarışmacı programa görüntülü olarak bağlanmıştı.
Sağlık problemlerinden bahseden Mercimek, "Çok zor bir durum. Yaklaşık iki ay önce yan ağrılarımdan dolayı acile gittim ve hemen diyalize bağlayacaklarını söylediler. Yaklaşık bir ay hastanede yattım ve böbreklerimi maalesef kurtaramadık. İki böbreğim de iflas etti. Şu an haftanın üç günü diyaliz tedavisi alıyorum" demişti. "Böyle de mutluyum. Evden çıkamıyorum. Sizleri görmek benim için iyi oldu" diyen Hamza Mercimek'in sözleri karşısında duygulanan şefler ve yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamamıştı.
MasterChef'in yeni bölümünde; 2021 sezonundaki yarışmacılar arasından ana kadroya giren ilk ismin belli oldu. 2021 sezonunda yarışan Hamza Mercimek, programın başında yaptığı açıklamalarla duygusal anlar yaşattı.