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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile geçen sene nikah masasına oturan Dilan Çıtak Tatlıses, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Çıtak, teknede çektirdiği bikinili görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Çıtak, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
26.06.2023 14:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 14:28
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 11 Ekim'de 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile evlendi.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Levent Dörter ile mutlu bir evlilik sürdüren Çıtak, havaların ısınmasıyla tatile çıktı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Çıtak, teknede çektirdiği bikinili görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan Çıtak'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görerek gündem oldu.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...

Sıfır makyaj pozlar veren ünlü şarkıcının doğal hali de beğeni topladı.

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