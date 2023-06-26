İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! Teknedeki bikinili halleri sosyal medyaya damga vurdu! En doğal haliyle...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses sezonu açtı! 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile geçen sene nikah masasına oturan Dilan Çıtak Tatlıses, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Çıtak, teknede çektirdiği bikinili görüntülerini Instagram sayfasında yayınladı. En doğal haliyle kamera karşısına geçen Çıtak, kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşım...
26.06.2023 14:18 - Son Güncelleme: 26.06.2023 14:28
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 11 Ekim'de 8 yıldır birlikte olduğu müzisyen Levent Dörter ile evlendi.