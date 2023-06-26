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"Veriyorlar ama ben istemiyorum" Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Survivor tarihinin belki de en medyatik şampiyonu, Cemal Can Canseven oldu. Katıldığı Survivor 2020'de sempatik tavırları, duygusal yanıyla hafızalara kazınan ve o sezon Barış Murat Yağcı'dan kapan Cemal Can Canseven, Survivor sonrası müzik dünyasını adımını atmıştı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le yakın arkadaş olan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına konuk oldu. İşte Canseven'in açıklamaları.

26.06.2023 14:46 - Son Güncelleme: 26.06.2023 14:46
Veriyorlar ama ben istemiyorum Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile çektiği videolarla adını duyuran Cemal Can Canseven, Survivor 2020'ye katıldı ve hayran kitlesini artırdı.

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Veriyorlar ama ben istemiyorum Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Survivor 2020 şampiyonu olmasıyla uzunca bir süre konuşulan Cemal Can Canseven ardından bir şarkı da çıkarmıştı.

Veriyorlar ama ben istemiyorum Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Önceki gün bir Youtube programında konuk olan Canseven bir dönem ortaya atılan ve kendisinin sarf ettiği iddia edilen "Gerçekten şarkı bulmakta çok zorlanıyorum. Nedendir bilmiyorum ama kimse şarkı vermiyor" sözlerine açıklık getirdi.v

Veriyorlar ama ben istemiyorum Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Canseven şu ifadeleri kullandı:

Veriyorlar ama ben istemiyorum Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven açıkladı! Önce açıkladı sonra isyan etti

Bir tane haber vardı 'Cemal Can'a kimse şarkı vermiyor' diye. Çok üzüldüm yani. Ezik gibi ya hani. Bayağı da her tarafta çıktı. Peki ben ne yaptım?

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