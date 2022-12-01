Masterchef Güzide'nin son hali herkesi şaşırttı 'biraz kilo mu alınmış' 7 milyonluk eviyle olay olup eşiyle herkesi şaşırtan Güzide Mertcan...
Masterchef'in gelmiş geçmiş en zengin yarışmacısı olan Güzide Mertcan yine sosyal medyanın gündeminde. 2019 yılında katıldığı Masterchef 2019 sayesinde şöhrete kavuşa Güzide Mertcan, mutfaktaki hünerleriyle değil mal varlığıyla çok konuşulmuştu o dönem. Sonrasında da gerisi geldi. Geçtiğimiz aylarda aldığı ev ile çok konuşulan Mertcan, önceki akşam Masterchef'e konuk oldu. Biraz kilo olduğu görülen Güzide Mertcan herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
01.12.2022 09:44 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:44
Güzide Mertcan, TV8'in sevilen lezzet yarışması MasterChef'in 2019 sezonunda yer alan isimlerdendi. Yarışmacı, Cemre ve Alican ile son üçe kalarak adını Masterchef tarihine yazdırmıştı.
Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, döneminde iyi bir başarı yakalamış, yemekleri kadar 7 milyonluk evi ile de gündeme gelmişti.