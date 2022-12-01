Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım olan yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı. Ağustos ayında evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Zekeriyaköy'de oturma planı yaparken bir anda karar değiştirmişlerdi ve Levent'e yerleşmişlerdi. Levent'teki evde yaşamak isteyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç arabalarını değiştirmek zorunda kaldı.
01.12.2022 09:54 - Son Güncelleme: 01.12.2022 10:00
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evlerinin sokağı dar olunca harekete geçti! Özel tasarım olan yeni arabalarının fiyatı dudak uçuklattı.
Son yılların gözde isimlerinden biri olan Demet Özdemir, yeni aldığı aracıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gerek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gerek özel hayatı ve yer aldığı işlerle adından söz ettiren Demet Özdemir yine bombayı patlattı.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile 28 Ağustos tarihinde Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle evlenmişti. Özdemir, düğün telaşının ardından işlerine dört elle sarıldı.