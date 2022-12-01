Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara kafa tutmuş"
Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında. Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler, "Yıllara kafa tutmuş" yorumları yaptı. Yeşilçam'a damga vuran Serpil Çakmaklı, Aynur karakteri ile hafızalara kazındı. Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü yıldız geçtiğimiz aylarda şoke eden 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelmişti.
01.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:35
"YILLARA KAFA TUTMUŞ"
Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında...
Serpil Çakmaklı son haliyle gündemde. Yeşilçam yıldızını görenler, "Yıllara meydan okuyor" , "Yıllara kafa tutmuş" yorumları yapıyor.
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başardı.