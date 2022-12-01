Vav TV İzle
Haberler Magazin Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara kafa tutmuş"

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara kafa tutmuş"

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında. Serpil Çakmaklı'nın son halini görenler, "Yıllara kafa tutmuş" yorumları yaptı. Yeşilçam'a damga vuran Serpil Çakmaklı, Aynur karakteri ile hafızalara kazındı. Serpil Çakmaklı'nın son hali merak konusu oldu. Ünlü yıldız geçtiğimiz aylarda şoke eden 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelmişti.

01.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 01.12.2022 09:35
Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara kafa tutmuş

"YILLARA KAFA TUTMUŞ"

Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara kafa tutmuş

Serpil Çakmaklı son haliyle gündemde. Yeşilçam yıldızını görenler, "Yıllara meydan okuyor" , "Yıllara kafa tutmuş" yorumları yapıyor.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara kafa tutmuş

Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başardı.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara kafa tutmuş

KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar.

Serpil Çakmaklı’nın son haline bakın! ’Nihat Doğan’dan hamile kaldı kürtaj oldu’ denilmişti şimdilerde 60 yaşında: Yıllara kafa tutmuş

Mustafa'nın babası da inşaatın bekçisi olur. Babasıyla inşaatı görmeye gelen Hülya burada ünlü İtalyan aktör Jean Paul Belmondo'ya benzettiği Mustafa'yı görür ve aşık olur.

SON DAKİKA