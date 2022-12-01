Serpil Çakmaklı'nın son haline bakın! 'Nihat Doğan'dan hamile kaldı kürtaj oldu' denilmişti şimdilerde 60 yaşında: "Yıllara kafa tutmuş"

KONUSU

Mustafa gecekondu mahallesinde oturmaktadır. Komşu kızı Aynur'u sevmekte ve mahalledeki arkadaşları Sülo ve Murat'la birlikte aylaklık etmektedir. Bir gün mahallelerine gelen Zülfikar adındaki zengin bir iş adamı mahalleye kızı Hülya'nın adını vereceği bir apartman inşa ettirmeye başlar.