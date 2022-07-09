Vav TV İzle
Haberler Magazin Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif'i bir türlü ikna edemedi 'bu kadar yeter Arif' deyip elinden kaptı

Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif'i bir türlü ikna edemedi 'bu kadar yeter Arif' deyip elinden kaptı

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ailesiyle tatile çıktı... İlk bestesini henüz 12 yaşında yapan, 2002 yılında çıkardığı albüm ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Nil Karaibrahimgil, 2010 yılından bu yana Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener'le mutlu bir evlilik sürdürüyor. Erener Ailesi, Bodrum'un ıssız koylarında görüntülendi. Nil Karaibrahimgil oğlu Arif'i ikna edemeyince bakın neler oldu neler...

09.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 09.07.2022 12:20
Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif’i bir türlü ikna edemedi ’bu kadar yeter Arif’ deyip elinden kaptı

İlk bestesini henüz 12 yaşında yapan, 2002 yılında çıkardığı albüm ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Nil Karaibrahimgil (45), mutlu bir evlilik sürdürdüğü reklamcı Serdar Erener (61) ve oğlu Aziz Arif ile tatil yapıyor. Erener Ailesi, Bodrum'un ıssız koylarına demirleyen teknelerinde görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif’i bir türlü ikna edemedi ’bu kadar yeter Arif’ deyip elinden kaptı

Nil Karaibrahimgil ile eşi Serdar Erener, önceki gün oğulları Aziz Arif Erener ile soluğu Bodrum'da aldı. Türkiye'nin popüler tatil cennetinde ıssız koylara demirleyen ünlü çift, akşam saatlerine doğru suya girerek denizin tadını çıkardı.

Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif’i bir türlü ikna edemedi ’bu kadar yeter Arif’ deyip elinden kaptı

"GEL BİRLİKTE KİTAP OKUYALIM"

Karaibrahimgil, sekiz yaşındaki oğluna vitamin ilacını vermeyi ihmal etmedi.

Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif’i bir türlü ikna edemedi ’bu kadar yeter Arif’ deyip elinden kaptı

Bir ara Arif'in kitaplarını karıştıran şarkıcı, tableti ile çok vakit geçiren oğlunu "Gel birlikte kitap okuyalım" diyerek ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif’i bir türlü ikna edemedi ’bu kadar yeter Arif’ deyip elinden kaptı

TABLETİNİ ALDI, SURATI ASILDI!

Daha sonra Arif'e beraber denize girme konusunda da ikna etmeye çalışan 45 yaşındaki şarkıcı, bunda da başarılı olamayınca çareyi tabletleri oğlunun elinden almakta buldu.

SON DAKİKA