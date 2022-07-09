Nil Karaibrahimgil ne yaptıysa da olmadı oğlu Arif'i bir türlü ikna edemedi 'bu kadar yeter Arif' deyip elinden kaptı
45 yaşındaki ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil ailesiyle tatile çıktı... İlk bestesini henüz 12 yaşında yapan, 2002 yılında çıkardığı albüm ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Nil Karaibrahimgil, 2010 yılından bu yana Sertab Erener'in kardeşi Serdar Erener'le mutlu bir evlilik sürdürüyor. Erener Ailesi, Bodrum'un ıssız koylarında görüntülendi. Nil Karaibrahimgil oğlu Arif'i ikna edemeyince bakın neler oldu neler...
09.07.2022 12:20 - Son Güncelleme: 09.07.2022 12:20
İlk bestesini henüz 12 yaşında yapan, 2002 yılında çıkardığı albüm ile profesyonel müzik kariyerine adım atan Nil Karaibrahimgil (45), mutlu bir evlilik sürdürdüğü reklamcı Serdar Erener (61) ve oğlu Aziz Arif ile tatil yapıyor. Erener Ailesi, Bodrum'un ıssız koylarına demirleyen teknelerinde görüntülendi.
Nil Karaibrahimgil ile eşi Serdar Erener, önceki gün oğulları Aziz Arif Erener ile soluğu Bodrum'da aldı. Türkiye'nin popüler tatil cennetinde ıssız koylara demirleyen ünlü çift, akşam saatlerine doğru suya girerek denizin tadını çıkardı.