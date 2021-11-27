Masterchef Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral yarışma müdavimi kardeşinden daha ünlü! Kapı kapı gezmiş olacak iş değil
Oldukça iddialı bir kadroyla yeni sezona başlayan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef'e ilk haftadan veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Yarışmanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 23 yaşındaki yarışmacı enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk hafta elenen Görkem Demiral daha sonra yarışmaya geri döndü. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında mücadele eden Görkem Demiral'in ablası yarışmaya konuk oldu. Daha önce de ekranda birçok kez yer alan Esra Demiral hepimizin yakından tanıdığı bir isim.
27.11.2021 17:24
- Son Güncelleme: 27.11.2021 17:24
Masterchef'e ilk veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Yarışmanın başından bu yana şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Görkem Demiral enerjisi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk hafta yarışmaya veda eden isim olan Görkem Demiral, son olarak verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve Azize Polat ile yarışmaya dönen isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasın kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...
MasterChef' Görkem merak edilen isimler arasında bulunuyor. 1999 yılında dünyaya gelen Görkem Demiral İzmir'de doğmuş.
Manisa'daki bir mutfakta aşçılık mesleğine başlayan Görkem Demiral, 2015 yılından beri bu alanda çalışıyor.