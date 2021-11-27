Masterchef Görkem Demiral’ın ablası Esra Demiral yarışma müdavimi kardeşinden daha ünlü! Kapı kapı gezmiş olacak iş değil

Masterchef'e ilk veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. Yarışmanın başından bu yana şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Görkem Demiral enerjisi ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk hafta yarışmaya veda eden isim olan Görkem Demiral, son olarak verilen fırsatı iyi değerlendirdi ve Azize Polat ile yarışmaya dönen isim oldu. Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Görkem Demiral hakkında araştırma yapanlar ablasın kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte detaylar...