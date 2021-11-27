Vav TV İzle
Haberler Magazin Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Özdemir, bu kez dantelli çamaşırıyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, paylaşımıyla adeta Instagram'ı yaktı geçti. İşte Demet Özdemir'in ortalığı yıkıp geçen o pozu...

27.11.2021 18:12 - Son Güncelleme: 27.11.2021 18:53
Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem özel hayatı hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, ceketinin önünü açarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Dantelli büstiyeri ile sere serpe uzanarak objektife poz veren Özdemir'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Çok güzelsin", "Göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA