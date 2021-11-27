Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı yine sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir ceketinin önünü açtı dantelli çamaşırıyla sere serpe uzandı! Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Özdemir, bu kez dantelli çamaşırıyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozla gündeme geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, paylaşımıyla adeta Instagram'ı yaktı geçti. İşte Demet Özdemir'in ortalığı yıkıp geçen o pozu...
27.11.2021 18:12
- Son Güncelleme: 27.11.2021 18:53
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem özel hayatı hem oyunculuğu hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.