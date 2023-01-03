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Haberler Magazin Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışan Görkem Ünal'ın hayatı merak edildi. Tam adı Şerafettin Görkem Ünal olan yarışmacı hakkında en çok "Görkem Ünal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Fenomen yarışmacının aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 28 yaşındaki MasterChef Görkem'in memleketi...

takvim.com.tr
03.01.2023 22:03 - Son Güncelleme: 03.01.2023 22:03
Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

MasterChef Türkiye'de yarışan ve aaman zaman arkadaşlarıyla yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Görkem Ünal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

Tam adı Şerafettin Görkem Ünal olan 28 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu.

Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

Aşçılık mesleğini sürdüren Ünal hakkında en çok "Görkem Ünal aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Fenomen yarışmacının aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

İşte Görkem Ünal başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Masterchef Görkem bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 28 yaşındaki Görkem Ünal’ın memleketi...

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