20 yılı devirmişler! Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...
İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Özgü Kaya, Berker Güven, Nazlı Senem Ünal, Almila Ada gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yurtsever'in özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok, "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun Güldür Güldür'ün yıldızıyla 20 sene evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Veda Yurtsever'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
03.01.2023 23:09 - Son Güncelleme: 03.01.2023 23:09
Üç Kız Kardeş dizisinde Rüçhan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Veda Yurtsever, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edildi.
VEDA YURTSEVER KİMDİR?
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Veda Yurtsever, ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmedi.