İbrahim Tatlıses uğruna 20 yılını vermişti! Dilan Çıtak babasının 2 yıllık eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu! "3'ü bir arada..."

"İBRAHİM BEY BENİ ÇOK SEVDİ"

18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, "Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona aşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı" dedi.