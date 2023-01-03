İbrahim Tatlıses uğruna 20 yılını vermişti! Dilan Çıtak babasının 2 yıllık eski eşi Ayşegül Yıldız'la buluştu! "3'ü bir arada..."
İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi Ayşegül Yıldız, geçen günlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız, Elif Ada adını verdiği kızının babası İbrahim Tatlıses hakkında yıllar sonra itiraf gibi açıklamalar yapmıştı. 18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, şimdi ise Dilan Çıtak Tatlıses ile bir araya geldi ve yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. İşte Ayşegül Yıldız ile Dilan Çıtak Tatlıses'in o paylaşımı...
2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturan ve 2013'te boşanan Ayşegül Yıldız'ın bu evlilikten Elif Ada adında bir kızları dünyaya geldi.
İbrahim Tatlıses'e gençliğinin baharında aşık olan ve 20 yılını veren Ayşegül Yıldız, geçen günlerde itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Yıldız, Tatlıses'in geçirdiği kazadan ve yaşadığı aşktan bahsetti.
"İBRAHİM BEY BENİ ÇOK SEVDİ"
18 yaşında İbrahim Tatlıses ile çalışmasından ve ilişkilerinin başlama sürecinden bahseden Yıldız, "Aşk oldu, güzel şeyler oldu. İbrahim Bey beni çok sevdi ben de ona aşık oldum. Sonu evlilik ve çok güzel bir çocukla noktalandı" dedi.
Kızı ve Tatlıses ile poz verdiği için çıkan barışma haberleri üzerine konuşan Ayşegül Yıldız, "Biz dost ve ebeveyniz. Bizim aynı karede olmamız kadar normal bir durum yok. Sürekli 'barışıyorlar mı' diye haberlerin yapılmasını çok anlamsız buluyorum. Çocuğumuz olduğu için arkadaş kalarak görüşüyoruz. İbrahim Bey'in her konuda iyiliğini isterim" dedi.
"VURULDUĞUNU DUYUNCA DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"
Kalaycıoğlu'nun "Tatlıses'in vurulduğunu öğrendiğin an ne hissettin?" sorusuna cevap veren Yıldız, "Dizlerim bağı çözüldü ve dizlerimin üzerine çöktüm. İlk nereden vurulduğunu sordum 'başından' dediler. Öldü mü doğru söyleyin dedim. Çünkü o tek düşündüğüm şey ona bir şey olduğu ve bana doğruyu söylemedikleri oldu.