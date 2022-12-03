Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...
TV 8 ekranlarında 5.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef'te, bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri Gamze Tosun oldu. Herhangi bir mutfak tecrübesi olmayan ve mutfağa duyduğu aşkı Masterchef'e taşıyan Gamze Tosun, Türk mutfağındaki hakimiyetiyle 'benim' diyene taş çıkartıyor. Önceki gün Üsküp çekimlerinde kaşık fırlatan Gamze Tosun'un aile hayatı merak ediliyor. İşte Masterchef Gamze'nin eşi ve 5 çocuğu...
03.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:27
MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor. Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu.
Ancak Masterchef tarihinin ilk yurt dışı çekimi olan Makedonya'nın başkenti Üsküp çekimlerinde Gamze Tosun'un yaptığı bir hareket sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.