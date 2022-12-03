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Haberler Magazin Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...

Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun'un eşi...

TV 8 ekranlarında 5.sezonuyla izleyici karşısına çıkan Masterchef'te, bu sezon adından en çok söz ettiren isimlerden biri Gamze Tosun oldu. Herhangi bir mutfak tecrübesi olmayan ve mutfağa duyduğu aşkı Masterchef'e taşıyan Gamze Tosun, Türk mutfağındaki hakimiyetiyle 'benim' diyene taş çıkartıyor. Önceki gün Üsküp çekimlerinde kaşık fırlatan Gamze Tosun'un aile hayatı merak ediliyor. İşte Masterchef Gamze'nin eşi ve 5 çocuğu...

03.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:27
Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

MasterChef 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da zaman zaman mercek altına alınıyor. Bu sene adından söz ettiren başarılı isimlerden birisi de Gamze Tosun oldu.

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Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

Ancak Masterchef tarihinin ilk yurt dışı çekimi olan Makedonya'nın başkenti Üsküp çekimlerinde Gamze Tosun'un yaptığı bir hareket sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

Danilo Zanna'nın 'bir takımda çok ciddi sıkıntı var' demesi üzerine Mehmet Yalçın kaya 'Nedir o?' diye sordu. Danilo Şef ise 'yetişmeyecek gibi duruyor' dedi.

Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

Bu sırada kameralar, Gamze'nin kaptanlık yaptığı kırmızı takıma döndü. Gamze o sırada 'yetişmeyecek galiba' diyordu. Takım arkadaşı Kıvanç ise 'Ne istiyorsun? Yetişecek, sakin ol' diye telkinde bulundu.

Masterchef Gamze kaşık fırlattı şefler dondu kaldı! Tam tamına 5 çocuğu var herkes meraktan çatladı! Meğer Gamze Tosun’un eşi...

Bu sözlerin üzerinden çok geçmeen Gamze, tadım yaptığı kaşığı tencereye fırlattı. Ortam bir anda buz kesti.

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