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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: "Bu afacan..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: "Bu afacan..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi Yiğit Poyraz aşka geldi. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil "Bu afacan doğuyor" notlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından kendisine gelen doum günü mesaajlarını paylaşan Yasmin Erbil'e sevgilisi Yiğit Poyraz'dan da mesaj geldi. "Nice" notuyla paylaşım yapan Yiğit Poyraz'ın Instagram paylaşımını kendi sosyal medya hesabından "İyi ki" notuyla paylaşan Yasmin Erbil aşk iddialarını böylece doğrulamış oldu.

takvim.com.tr
02.12.2022 09:46 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:54
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: Bu afacan...

"BU AFACAN DOĞUYOR"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: Bu afacan...

Mehmet Ali Ebil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil doğum gününü kutluyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: Bu afacan...

Sosyal medya hesabıdan bu paylaşımı yapan Yasmin Erbil kısa sürede dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: Bu afacan...

Bikinili dansının ardından Yasmin Erbil yaş gününde ekndine gelen mesajları hesabından paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: Bu afacan...

Nergis Kumbasar kızının doğum gününü bu kareyle kutladı.

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