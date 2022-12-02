Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi: "Bu afacan..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi Yiğit Poyraz aşka geldi. Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olan Yasmin Erbil "Bu afacan doğuyor" notlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardından kendisine gelen doum günü mesaajlarını paylaşan Yasmin Erbil'e sevgilisi Yiğit Poyraz'dan da mesaj geldi. "Nice" notuyla paylaşım yapan Yiğit Poyraz'ın Instagram paylaşımını kendi sosyal medya hesabından "İyi ki" notuyla paylaşan Yasmin Erbil aşk iddialarını böylece doğrulamış oldu.
02.12.2022 09:46 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:54
"BU AFACAN DOĞUYOR"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yaş günü paylaşımı olay! Bikinili dansı ortalığı yıktı geçti sevgilisi aşka geldi.