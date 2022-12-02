GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

20 ülkede 13 milyon okura ulaşan ve erkek dünyasının 65 yıldır öncü "iyi yaşam'' markası olan GQ'nun, 2012 yılından bu yana "Türkiye'nin en çok satan erkek dergisi" GQ Türkiye'nin "Men Of The Year" ödül töreni gecesi, müzik, spor, bilim, moda, sahne&gösteri, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla 10 yıldır "birlikte var olduğu" özel isimlerle renklendi.