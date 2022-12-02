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Haberler Magazin GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı. Bu yıl 3'üncü kez ana sponsor olarak geleceğin teknolojisini şekillendiren Samsung Galaxy'nin ana sponsorluğunda, 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen "Men Of The Year" Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.

02.12.2022 10:48 - Son Güncelleme: 02.12.2022 10:48
GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

20 ülkede 13 milyon okura ulaşan ve erkek dünyasının 65 yıldır öncü "iyi yaşam'' markası olan GQ'nun, 2012 yılından bu yana "Türkiye'nin en çok satan erkek dergisi" GQ Türkiye'nin "Men Of The Year" ödül töreni gecesi, müzik, spor, bilim, moda, sahne&gösteri, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla 10 yıldır "birlikte var olduğu" özel isimlerle renklendi.

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GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

"Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla gerçekleşen GQ Türkiye "Men Of The Year"da ödüller sahiplerini buldu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

10'uncu yılını kutlayan ödül töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Tansel Öngel üstlenirken, 10'uncu yıla özel ödül başlıkları "Eşitlik Ödülü" Giovanni Guidetti'ye layık görüldü, "İkon Ödülü"nün sahibi ise Kenan Doğulu oldu.

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

GQ Türkiye'nin düzenlediği Men of the Year 2022; Yılın Komedi Oyuncusu ödülünün sahibi Çağlar Çorumlu oldu ve ödülünü 2017 Yılın Kadını ödülünün sahibi Gülse Birsel'den aldı.

GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu

Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülünün sahibi Amadeus ekibi oldu, Dilan Çiçek Deniz, Tansu Biçer ve Kerem Alışık ekip adına ödüllerini Nurgül Yeşilçay'dan aldılar.

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