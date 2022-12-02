GQ Türkiye Men Of The Year 2022 ödülleri sahiplerini buldu! Geceye Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat damgasını vurdu
GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen "Men Of The Year" etkinliği, "Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla 10'uncu yıldönümünü "birlikte var olduğu" birbirinden değerli isimlerle kutladı. Bu yıl 3'üncü kez ana sponsor olarak geleceğin teknolojisini şekillendiren Samsung Galaxy'nin ana sponsorluğunda, 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen "Men Of The Year" Youtube'dan canlı olarak yayınlandı.
02.12.2022 10:48 - Son Güncelleme: 02.12.2022 10:48
20 ülkede 13 milyon okura ulaşan ve erkek dünyasının 65 yıldır öncü "iyi yaşam'' markası olan GQ'nun, 2012 yılından bu yana "Türkiye'nin en çok satan erkek dergisi" GQ Türkiye'nin "Men Of The Year" ödül töreni gecesi, müzik, spor, bilim, moda, sahne&gösteri, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla 10 yıldır "birlikte var olduğu" özel isimlerle renklendi.
"Co-Existence / Birlikte Var Olmak" temasıyla gerçekleşen GQ Türkiye "Men Of The Year"da ödüller sahiplerini buldu.
10'uncu yılını kutlayan ödül töreninin sunuculuğunu ünlü oyuncu Tansel Öngel üstlenirken, 10'uncu yıla özel ödül başlıkları "Eşitlik Ödülü" Giovanni Guidetti'ye layık görüldü, "İkon Ödülü"nün sahibi ise Kenan Doğulu oldu.