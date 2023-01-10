En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'inin son haline bakın o şimdi evli, mutlu, çocuklu! Fazla kiloları gitti görenler: "Bambaşka biri olmuş"

Azaklı; 'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur Musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarının yanı sıra 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' gibi yapımlar ekranlarda fırtınalar estirdi.