En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'inin son haline bakın o şimdi evli, mutlu, çocuklu! Fazla kiloları gitti görenler: "Bambaşka biri olmuş"
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'inin son haline bakın o şimdi evli, mutlu, çocuklu! Fazla kiloları gitti, Jale Azaklı'nın son halini görenler, "Bambaşka biri olmuş" yorumları yaptı. Kadrosunda Ayşegül Atik, Levent Ülgen, Ali Sunal ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Jale Azaklı'nın son hali ve ailesine bakın!
10.01.2023 12:31 - Son Güncelleme: 10.01.2023 12:39
"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ"
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'inin son haline bakın! O şimdi evli, mutlu, çocuklu... Fazla kiloları gitti görenler, "Bambaşka biri olmuş" yorumları yaptı.
2000'li yılların sevilen dizilerinden olan 'En Son Babalar Duyar'da canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle hafızlara kazınan Jale Azaklı yıllar sonra ortaya çıktı.
En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı Burger Ceren rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız şimdilerde anne...
Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.