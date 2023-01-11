MasterChef final yaptı şampiyonluk kutlamasında Danilo Zanna'nın paylaşımı fena ti'ye alındı: "Peki Kıvanç Tatlıtuğ'un bundan haberi var mı?"
MasterChef final yaptı, şampiyonluk kutlamasında Danilo Zanna'nın tebrik paylaşımı fena ti'ye alındı! Soyadlar karışınca sosyal medya yıkıldı, "Kıvanç Tatlıtuğ'un bundan haberi var mı?" , "Kıvaç Tatlıtuğ: Ben ne alaka" yorumları ortalığı yıktı geçti. MasterChef'ün dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde şampiyon şef belli oldu. MasterChef 2023 yarışmasında şampiyon olan şef milyonluk ödüle layık görüldü. Ünlü Şef Danilo Zanna Instagram hesabından finalle ilgili paylaşım yaptı, soyad karıştırınca alay konusu oldu.
"PEKİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN BUNDAN HABERİ VAR MI?"
MasterChef final yaptı şampiyonluk kutlamasında Danilo Zanna'nın paylaşımı fena ti'ye alındı.
Masterchef Türkiye'de dün gece şampiyon belli oldu. Aylardır süren kıyasıya mücadelenin ardından finale kalan isimler Kıvanç ve Metin olmuştu.
Başarılı yarışmacılar bu kez şampiyonluk için tezgâh başına geçerek hünerlerini sergiledi. Final etabının ardından Masterchef şampiyonu açıklandı.
Masterchef şampiyonu kim oldu ise gündemdeki en önemli konular arasında yer aldı. Oyunun bitmesi ve şeflerin tadımlarını yapmasının ardından şampiyon olan yarışmacı açıklandı.
Zorlu final gecesinde oynanan kritik oyunlarda en yüksek puana ulaşan yarışmacı 2022 MasterChef şampiyonu olarak önemli bir prestij ve büyük ödülün sahibi oldu.