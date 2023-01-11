Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'la sevgili mi? Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan aşk açıklaması: "Bana göre doğal olan..."
Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'la sevgili olduğu ileri sürülmüştü... 2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay ihanet iddialarının ardından tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'ın (38) Türk sinemasının duayen ismi Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık ile (33) aşk yaşadığı, Binay'ın çevresine 'Çok mutluyum' dediği iddiası gündeme bomba gibi düşerken Alışık'ın oğlundan aşk açıklaması gecikmedi. İşte detaylar...
11.01.2023 17:04 - Son Güncelleme: 11.01.2023 17:07
"BANA GÖRE DOĞAL OLAN..."
Mahsun Kırmızıgül'ün eski eşi Ece Binay'la sevgili mi? Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan aşk açıklaması geldi.
2016 yılında ABD'nin Los Angeles şehrinde şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz sene nisan ayında boşanan Ece Binay ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.
6 yıldır avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül'ün genç bir kadınla görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Görüntüler hakkında hiçbir açıklama yapmayan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, evliliklerini tek celsede bitirdi.