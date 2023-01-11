Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Katıldığı bir programda şimdilerde 13 yaşında olan kızı hakkında konuşan Altuğ, dikkat çeken ifadeler kullandı. Su'ya övgü yağdıran Altuğ'un açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun kızı merak konusu oldu. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su...
11.01.2023 18:22 - Son Güncelleme: 11.01.2023 18:22
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.