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Haberler Magazin Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Katıldığı bir programda şimdilerde 13 yaşında olan kızı hakkında konuşan Altuğ, dikkat çeken ifadeler kullandı. Su'ya övgü yağdıran Altuğ'un açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun kızı merak konusu oldu. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı. İşte Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su...

takvim.com.tr
11.01.2023 18:22 - Son Güncelleme: 11.01.2023 18:22
Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 14 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi.

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Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Ünlü oyuncu, 2009 yılında da Su adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Altuğ, katıldığı bir programda ise kızı Su hakkında açıklamalarda bulundu.

Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Su Atacan ile ilgili soruları yanıtlayan Altuğ, şunları söyledi: "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor.

Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

'Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun?' deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var"

Pınar Altuğ’un “Tatlı bir genç kız oldu” kızına bakın! Yağmur Atacan’a benzetilen Su son haliyle parmak ısırttı! Gören dilini ısırdı...

Su'ya övgü yağdıran Altuğ'un açıklamalarının ardından ünlü oyuncunun kızı merak konusu oldu. Su'nun son halini görenler ise hayran kaldı.

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