MasterChef Fatma Nur Uçar memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 23 yaşındaki Fatma Nur Uçar bakın aslen nereliymiş...
TV8'de yayınlanan MasterChef programının fenomen yarışmacılarından Fatma Nur Uçar, ekrana gelen son bölümde yarışmaya veda etti. Fethiye'de sushi şefi olarak çalışan Fatma Nur'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 23 yaşındaki yarışmacının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Fatma Nur aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Fatma Nur Uçar'ın aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fatma Nur Uçar'ın memleketi...
28.11.2022 01:14 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:14
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim Fatma Nur Uçar oldu.