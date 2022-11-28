Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ''Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?" sorusunun şıklarını gören Kenan İmirzalıoğlu'nun tebessüm ettiren halleri. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
28.11.2022 01:16 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:44
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?' sorusunun şıkları ünlü sunucuyu güldürdü.