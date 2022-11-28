Vav TV İzle
Haberler Magazin Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde ''Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?" sorusunun şıklarını gören Kenan İmirzalıoğlu'nun tebessüm ettiren halleri. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

28.11.2022 01:16 - Son Güncelleme: 28.11.2022 01:44
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?' sorusunun şıkları ünlü sunucuyu güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

SORU: ''Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?"
A) Ezel adında bir genç erkek
B) Eyşan adında bir genç kız
C) Ömer adında bir genç erkek
D) Kezban adında bir genç kız

CEVAP: D

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…
SON DAKİKA