Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’nu güldüren şıklar! Ömer, Ezhel, Eyşan…

SORU: ''Ömer Seyfettin'in 'Yalnız Efe' adlı hikayesinin başkahramanı olan 'Yalnız Efe' hangisidir?"

A) Ezel adında bir genç erkek

B) Eyşan adında bir genç kız

C) Ömer adında bir genç erkek

D) Kezban adında bir genç kız



CEVAP: D