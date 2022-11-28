Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! 67’lik Gülşen Bubikoğlu dekolteli pozuyla yakın çekim paylaştı! Son haliyle ortalığı salladı
Yaban filmiyle oyunculuğua başlayan Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi önemli isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğrafla gündeme geldi. Dekolteli ceketiyle kamera karşısına geçen Bubikoğlu'nun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızı bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
28.11.2022 00:45 - Son Güncelleme: 28.11.2022 00:45
Katıldığı güzellik yarışmasının ardından hayatı değişen ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a 'Merhaba' diyen Gülşen Bubikoğlu, hem yeteneği hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu.
Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi önemli isimlerle başrolü paylaşan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Yeşilçam yıldızı, dekolteli siyah-beyaz ceketiyle yakın çekim verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin paylaşımına sundu.