MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye'de Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'yla elemeye kalan Fatma Nur'un tabağı, şeflerden geçer not aldı. Böylelikle yarışmaya devam eden Fatma Nur, sevenlerine heyecanlı dakikalar yaşatırken sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan yarışmacının hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "MasterChef Fatma Nur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 23 yaşındaki Fatma Nur'un memleketi...
21.11.2022 01:50 - Son Güncelleme: 21.11.2022 01:50
Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "MasterChef Fatma Nur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.