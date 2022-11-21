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Haberler Magazin MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye'de Tolga, Yağız, Barış ve Büşra'yla elemeye kalan Fatma Nur'un tabağı, şeflerden geçer not aldı. Böylelikle yarışmaya devam eden Fatma Nur, sevenlerine heyecanlı dakikalar yaşatırken sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan yarışmacının hayatı da merak edildi. Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "MasterChef Fatma Nur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 23 yaşındaki Fatma Nur'un memleketi...

21.11.2022 01:50 - Son Güncelleme: 21.11.2022 01:50
MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

MasterChef Türkiye'de yarışan Fatma Nur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

Fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "MasterChef Fatma Nur aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

İşte başta Fatma Nur olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

MasterChef Fatma Nur bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Fatma Nur’un memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

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