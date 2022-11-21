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Haberler Magazin 3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

2014 yılında nikah masasına oturduğu oğlunun babası Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliklerini sonlandıran Petek Dinçöz, boşanmanın ardından gönlünü Nida Büyükbayrakdar'a kaptırdı. İlişkisini sosyal medya üzerinden duyuran ünlü şarkıcı, daha sonra yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yıllar önceki bir fotoğrafla şimdiye ait bir kareyi yayınlayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar'ın çocukluk aşkı olduğunu açıkladı. Yıllar sonra çocukluk aşkıyla 16 Ağustos 2022 tarihinde evlenen Dinçöz, verdiği bir röportajda Nida Büyükbayrakdar'la ilişkisini anlattı. "Alev alev bir görüşme" diyen şarkıcı yıllar sonra çocukluk aşkına bakın nasıl kavuşmuş...

21.11.2022 01:30 - Son Güncelleme: 21.11.2022 01:30
3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz; Bende Kaldı, Sandım Ki, Hasta Ettin, Ben Bir Şarkıyım gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı ve bir döneme damga vurdu.

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3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Dinçöz, hem iş hem özel hayatıyla bir dönemin magazin manşetlerini süsledi.

3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Ancak Dinçöz, iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 nikah masasına oturduktan sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir oğlu olan Dinçöz, geçen aylarda ise 8 yıllık eşinden boşanarak Miami'ye yerleşti.

3 ay önce evlenen Petek Dinçöz itiraf etti: “Alev alev bir görüşme...” Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar’a yıllar sonra bakın nasıl kavuşmuş...

Boşanma haberleriyle uzun süre gündemde kalan Dinçöz'ün adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karıştı. Reza Zarrab cephesinden jet hızıyla yalanlama gelirken suskunluğunu koruyan Dinçöz'ün yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

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