Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de enerjisiyle gece damga vuran yarışmacı bakın hangi Yeşilçam sorusunda elendi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde enerjisiyle geceye damga vuran yarışmacı "Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında ''gelin ve damat'' olarak birlikte görünmemiştir?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
21.11.2022 02:29 - Son Güncelleme: 21.11.2022 02:32
İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...