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Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Bir diğer haber de Esra Tokelli'den geldi. İşte şaşırtan o gerçek.

10.11.2020 16:33 - Son Güncelleme: 10.11.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





