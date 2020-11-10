Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...
Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Bir diğer haber de Esra Tokelli'den geldi. İşte şaşırtan o gerçek.
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.