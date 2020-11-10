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Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Bir diğer haber de Esra Tokelli'den geldi. İşte şaşırtan o gerçek.

10.11.2020 16:33 - Son Güncelleme: 10.11.2020 16:33
Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...

Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...

Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.

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