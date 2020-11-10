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Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Şarkıcı Ebru Polat, 3 yıldır kendisine evlilik teklifi eden Tolgahan Yıldız ile önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Polat, Yıldız'ı muhabirlere 'nişanlım' şeklinde tanıtınca herkes şoke oldu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, yanında görülen ve sevgilisi olduğu düşünülen kişi ile ilgili "Yaş farkı nedeni ile ailemden onay çıkmadı." demişti. İşte 'Ebru Polat'ın nişanlım' diye tanıştırdığı Tolgahan Yıldız...

10.11.2020 15:17 - Son Güncelleme: 10.11.2020 15:24
Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Ebru Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.

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Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Ebru geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında "Aramızda çok yaş farkı var, kendisi 26 yaşında. Ailemden onay çıkmadı" demiş ve ardından 'Ebru aradığı aşkı buldu' haberleriyle gündeme gelmişti.

Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Önceki gün Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Ebru Polat, Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıttı.

Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen şarkıcının, parmağındaki tektaş yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

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