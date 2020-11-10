Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...
Şarkıcı Ebru Polat, 3 yıldır kendisine evlilik teklifi eden Tolgahan Yıldız ile önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Polat, Yıldız'ı muhabirlere 'nişanlım' şeklinde tanıtınca herkes şoke oldu. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ebru Polat, yanında görülen ve sevgilisi olduğu düşünülen kişi ile ilgili "Yaş farkı nedeni ile ailemden onay çıkmadı." demişti. İşte 'Ebru Polat'ın nişanlım' diye tanıştırdığı Tolgahan Yıldız...
10.11.2020 15:17
- Son Güncelleme: 10.11.2020 15:24
Önceki gün Tolgahan Yıldız ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan Ebru Polat, Tolgahan Yıldız'ı basın mensuplarına "Nişanlım" diye tanıttı.
DİĞER GALERİLER