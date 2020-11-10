Ebru Polat 3 yıldır süründürdüğü Tolgahan Yıldız'la nişanlandı mı? Yaş farkı nedeniyle ailesi onay vermemişti...

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı. "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Ebru Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.