Haberler Galeri Magazin Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Kaan Yıldırım, Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veriyor. Bir dönem Ezgi Eyüboğlu ile bir evlilik yaşayan 33 yaşındaki oyuncu 2019 yılında evliliğini sonlandırdı. O günden sonra pek çok isimle adı anılan Kaan Yıldırım mutluluğu sonunda Hadise'de buldu. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimlerden biri olan Kaan Yıldırım hakkında yine sosyal medyada ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çift hakkında haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olduğu söylenen Kaan Yıldırım'ın babasının kim olduğu merak edildi. İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

10.11.2020 17:02 - Son Güncelleme: 10.11.2020 17:02
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

Kaan Yıldırım'ın babasının yanı sıra ailesi de merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olduğu söylenen Kaan Yıldırım'ın babasının çifte vereceği hediyenin bile belli olduğu söylenmişti... Sosyal medyada dolaşan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik haberlerinden sonra Kaan Yıldırım'ın babası özellikle merak edilen isim oldu. İşte Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

ARAS BULUT İYNEMLİ

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

ARAS BULUT İYNEMLİ VE ANNESİ

Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...
Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası bakın kim! Herkes onu merak ediyordu...

CEDİ OSMAN'IN ANNE VE BABASI

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...
Masterchef Esra Tokelli bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Esra ve Seda Sayan...