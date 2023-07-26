Masterchef Eray önce bir kadını devirdi sonra da kendisini denize attı! Barbaros Yoloğlu evlendi Eray düğünü birbirine kattı

Masterchef'in 2020 sezonuna damga vuran isimlerin başındaydı Eray Aksungur... Yetenekli yarışmcı girdiği polemikler ve sivri kişiğiliyle tanınmıştı. Masterchef 2023'ün All-Star'ın kadrosunda da yer alan Eray Aksungur, yine All-Star'da yarışacak isimlerden biri olan Barbaros Yoloğlu'nun önceki gün yapılan düğününde ortalığı birbirine kattı. İşte o anlar...
Masterchef'ten arkadaşı Barbaros Yoloğlu'nun düğününe katılan Eray Aksungur ortalığı birbirine kattı.
MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performans ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Barbaros Yoloğlu özel hayatıyla da merak ediliyor.
İş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın ile Samsun'da nikah masasına oturdu.