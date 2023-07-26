71’lik İbrahim Tatlıses’ten bebek müjdesi! 7 çocuğu olan İmparator duyurdu: “İkiz geliyor” İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli, Dilan Çıtak...

71'lik İbrahim Tatlıses'ten bebek müjdesi! 7 çocuğu ve 9 torunu olan İbrahim Tatlıses'ten geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. İmparator lakaplı ünlü şarkıcının kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bebek beklediği iddia edilmişti. Dilan Çıtak'ın ardından bir güzel haber de İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinden gelmişti. Peş peşe gelen müjdeli haberlerle havalara uçan İbrahim Tatlıses, bir magazin programında açıklamada bulundu ve gerçeği açıkladı. İşte detaylar...
Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, geçen günlerde Dilan Çıtak Tatlıses'in hamile olduğu yönündeki haberlerle gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl İstanbul'daki lüks bir otelde şarkıcı Levent Dörter'le nikah masasına oturan Dilan Çıtak'ın hamile olduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük mutluluk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, müjdeli haberi ilk olarak annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaştı.