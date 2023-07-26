71’lik İbrahim Tatlıses’ten bebek müjdesi! 7 çocuğu olan İmparator duyurdu: “İkiz geliyor” İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli, Dilan Çıtak...

71'lik İbrahim Tatlıses'ten bebek müjdesi! 7 çocuğu ve 9 torunu olan İbrahim Tatlıses'ten geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. İmparator lakaplı ünlü şarkıcının kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in bebek beklediği iddia edilmişti. Dilan Çıtak'ın ardından bir güzel haber de İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çiftinden gelmişti. Peş peşe gelen müjdeli haberlerle havalara uçan İbrahim Tatlıses, bir magazin programında açıklamada bulundu ve gerçeği açıkladı. İşte detaylar...