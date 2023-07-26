Benim Güzel Ailem’in Öznur’u Melis Babadağ’ın 4 yıllık eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Onur Buldu’nun partneri meğer...

Benim Güzel Ailem'de Öznur karakterini canlandıran Melis Babadağ 'ın hayatı merak konusu oldu.

MELİS BABADAĞ KİMDİR? 17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyüdü. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

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Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri aldı.