MasterChef eski yarışmacısı Duygu Acarsoy'un kızını görenler hayran kalıyor! İhanetine uğradığı nişanlısı ile barışıp evlenmişti işte Mila
MasterChef eski yarışmacısı Duygu Acarsoy'un kızını görenler hayran kalıyor! İhanetine uğradığı nişanlısı ile barışıp evlenmişti... Duygu Acarsoy ve kızı Mila sosyal medya gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından Burcu Acarsoy, nişanlısı Uğur Altun tarafından aldatıldığını itiraf etmiş, sözleri ile dikkat çekmişti. Kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak nişanlısını yanlış anladığını ifade eden Acarsoy, Uğur Altun ile geçen sene nikah masasına oturdu. Çift, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerin Mila'yı kucağına aldı. Duygu Acarsoy Instagram'dan kızının karelerini paylaştı, Mila bebeği görenler fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
21.10.2021 15:18
- Son Güncelleme: 21.10.2021 15:34
MasterChef eski yarışmacısı Duygu Acarsoy'un kızını görenler hayran kalıyor! İhanetine uğradığı nişanlısı ile barışıp evlenmişti... Duygu Acarsoy'un kızı Mila sosyal medya gündeminde.
Katıldığı 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasıyla ünlenen Duygu Acarsoy, "Beni aldattı" dediği Uğur Atun ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.
Duygu Acarsoy'un bebeğini kucağına aldığı öğrenildi. Acarsoy, bebeğiyle mutluluk pozu verdi. Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye yarışmasından bilerek elendiğini söyleyerek şaşırtmıştı. İşte sosyal medyanın konuştuğu Mila bebek ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...