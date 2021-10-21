Masterchef Eray Aksungur evleniyor işte sevgilisi! Danilo Zanna gerçeği şoke eden Eray yarışmadan sonra nişanı taktı

Masterchef tarihinin tartışmasız en başarılı yarışmacılardan oluşan sezonu geçen sezondu. Masterchef 2021 yarışmacıları da çok sevildi ancak yemek konusunda geçen sezon yarışmacılarının eline kimse su dökemez. Aynı bu sezon olduğu gibi Masterchef 2020'de de hem yetenekli hem de renkli isimler vardı. Bu isimlerin başında ise Eray Aksungur geliyordu. Yarışma sona erdikten sonra bile hayran kitlesini arttırmaya devam eden Eray Aksungur, son döneminde en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.