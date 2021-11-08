Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef Emre'nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber'in hastalığı sağlık durumu...

Masterchef Emre'nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber'in hastalığı sağlık durumu...

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Ancak işin aslı bambaşk çıktı. Emre Büber'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ve bu yüzden elenerek gitmek istediği iddia edildi. Peki Emre Büber'in hastalığı ne? İşte detaylar...

08.11.2021 09:16 - Son Güncelleme: 08.11.2021 09:16
Masterchef Emre’nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber’in hastalığı sağlık durumu...

Masterchef'in başından bu yana şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Emre Büber'in vedası tüm Masterchef izleyicilerini üzdü. Beyefendi tavırları ve yeteneğiyle dikkat çeken Emre Büber'in elenmesinin aslında bir kurgu olduğu ve ağır bir hastalıkla mücadele ettiği iddia ediliyor. Emre'nin hastalığı ve son sağlık durumu da merak edilenler arasında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Emre’nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber’in hastalığı sağlık durumu...

Kırmızı ve mavi takım hafta boyunca takım oyunlarında performans sergiledi. İki takımdan da çıkarılan eleme adayları arasından bir isim pazar akşamı veda etti. 6 yarışmacı, çilek ile yaratıcı tabak çıkardı. Pazar akşamı yarışmaya veda eden Emre oldu.

Masterchef Emre’nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber’in hastalığı sağlık durumu...

Mehmet Şef, Emre'ye 'Bizim tanıdığımız Emre'nin bu tabağı bitirememe ihtimali sıfır. Ben seni en az 5'te görüyordum, 5 kesin.' dedi. Somer Şef de 'Çok üzgünüm Emre. Kaybettiğin için değil vazgeçtiğin için üzgünüm' açıklamasında bulundu.

Masterchef Emre’nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber’in hastalığı sağlık durumu...

Elendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Emre ise "Buraya başvurmadan önce kendimi dağıtmıştım. Buraya gelmek için 6 ay hazırlandım, kendimi hazırladım. Toparlandım, eski Emre'den eser kalmadı. Ama ister istemez duygusallık oluyor. Buraya gelmek hep hayalimdi şefim.

Masterchef Emre’nin elenmesi hastalığı yüzünden tamamen kurgu! Elini ayağını tutamıyor Emre Büber’in hastalığı sağlık durumu...

Burada olmak gurur verici bir şey. Tadında bıraktım. Ne kadar arkadaşlar olsa da burada bazen insan çok yalnız hissediyor. Ailemle konuşmaya ihtiyacım oluyor. Kafamı toparlayamadım, bahane değil." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA