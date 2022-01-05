Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'dan sonra bu kez Aleyna...
Birbirinden ilginç açıklamaları, zaman zaman magazin skandallarıyla, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı. Bir süre önce adı daha önce Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'la bir mekan çıkışı yakalanan Aleyna Tilki'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddialardan sonra Tilki ve Yalçınkaya'dan gelen paylaşımlar kafaları karıştırdı.
05.01.2022 12:28
- Son Güncelleme: 05.01.2022 12:28
Aleyna Tilki durdu durdu yeni bir aşk bombasını daha patlattı. Bir süre önce adı Haldun Demirhisar ile adı anılan Aleyna Tilki'nin bu kez ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.
'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor.