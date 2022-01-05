Vav TV İzle
Haberler Magazin Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'dan sonra bu kez Aleyna...

Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'dan sonra bu kez Aleyna...

Birbirinden ilginç açıklamaları, zaman zaman magazin skandallarıyla, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı. Bir süre önce adı daha önce Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'la bir mekan çıkışı yakalanan Aleyna Tilki'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Aleyna Tilki ve 'Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddialardan sonra Tilki ve Yalçınkaya'dan gelen paylaşımlar kafaları karıştırdı.

05.01.2022 12:28 - Son Güncelleme: 05.01.2022 12:28
Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’dan sonra bu kez Aleyna...

Aleyna Tilki durdu durdu yeni bir aşk bombasını daha patlattı. Bir süre önce adı Haldun Demirhisar ile adı anılan Aleyna Tilki'nin bu kez ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’dan sonra bu kez Aleyna...

'Umurumda Değil', 'Makina' şarkılarıyla adını duyuran rapçi Uzi 15 gündür Aleyna Tilki ile aşk yaşıyor.

Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’dan sonra bu kez Aleyna...

Teve2 ekranlarında yayınlanan 'teve2 Magazin Masası' programı sürpriz aşkı duyurdu.

Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’dan sonra bu kez Aleyna...

Aleyna Tilki ve Uzi aşkı ortaya çıktı.

Aleyna Tilki aşk bombasını patlattı bakın sevgilisi kim çıktı! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar’dan sonra bu kez Aleyna...

Geçtiğimiz günlerde birlikte fotoğraf paylaşan çift 15 gündür birlikte.

SON DAKİKA