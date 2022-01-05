Arda Kural yıllar sonra açtı ağzını yumdu gözünü! Sarp Levendoğlu'nu bombaladı 'beni kıskanıyordu' dedi bir bir anlattı
Eyvah Babam dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve yerli Leonardo DiCaprio olarak anılan Arda Kural, o dönem geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Yıllar sonra zor günler geçirdiği, sokaklarda kaldığı ortaya çıkan Arda Kural 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural setlere 'Tutunamayanlar' dizisi ile geri dönmüştü. Sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şöhret olduğu yıllarda 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, eski rol arkadaşları Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan hakkındaki sözleriyle şaşırttı.
Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise 'Emret Komutanım' ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.
PSİKOZ TEŞHİSİ KONULDU
Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesinde iken bazı isimler tarafından kıskanıldığını ve yalnız bırakıldığını dile getirdi.
"Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım. Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım."