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Masterchef Emre Büber'in sevgilisi ifşalandı Rabia'yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Masterchef'te çıktığı günden bu yana en çok araştırılan isimlerin başında geliyor Emre Büber. Aslen Konyalı olan Emre Büber, Avusturya doğumlu. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Pek çok kişi Emre Büber'in, Masterchef yarışmacılarından Rabia ile yakınlaştığını bu yüzden konsantre olamadığını iddia ediyordu ancak gerçek ortaya çıktı. Masterchef Emre'nin gerçek sevgilisinin kıskançlık krizlerine girdiği iddia edildi. Peki Emre Büber'in sevgilisi kim? İşte detaylar...

28.10.2021 11:25 - Son Güncelleme: 28.10.2021 11:25
Masterchef Emre Büber’in sevgilisi ifşalandı Rabia’yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Masterchef Emre Büber durdu durdu, bombayı patlattı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2021'in en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Emre Büber'in son haftada performans kaybının nedeninin sevgilisinin kıskançlık krizleri olduğu iddia edildi. Peki kim bu sevgili? İşte Masterchef'teki aşk bombasının detayları...

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Masterchef Emre Büber’in sevgilisi ifşalandı Rabia’yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada şefleri yaptıklarıyla büyüleyen Masterchef Emre Büber, özel hayatıyla büyük bir ilgi görmüştü. Kısa bir süre önce Pelin ve Emre'nin yakınlaştığına dair iddialar bile gündeme gelmiş hayranlarına büyük bir şok yaşatmıştı.

Masterchef Emre Büber’in sevgilisi ifşalandı Rabia’yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Pelin'den hemen sonra Emre'nin ismi Rabia ile birlikte anılmış fakat Emre konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdi ise o isimle büyük bir aşk yaşadığı görüldü.

Masterchef Emre Büber’in sevgilisi ifşalandı Rabia’yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında moodunun düşük olduğu görülen Masterchef Emre'ye Somer Şef, Emre'ye ne olduğunu sormuştu. Masterchef Emre ise konu hakkında bir açıklama yapamamıştı.

Masterchef Emre Büber’in sevgilisi ifşalandı Rabia’yla sevgili deniyordu gerçek isim ortaya çıktı! Aşk başına çarptı kendinden geçti

Emre Büber ve sevgilisi çıkan aşk dedikodularından çok rahatsız olmuş ve kavga ettiği iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda moodu aşırı yüksek olan Emre milyonları şok içerisinde bırakmıştı

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