Masterchef Azize ’Çoğu insan kör olarak yaşar’ Yarışmadan elendi olay paylaşım yaptı! Herkes şokta! Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmacında yer yerinden oynadı. Heyecanla beklenen son bölümde eleme kotasındaki yarışmacılar arasında yer alan Azize Polat günün üzülen ismi oldu. Somer Şef yarışmaya veda eden ismi şu sözlerle açıkladı; "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz." MasterChef Azize ise yarışma bittikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.