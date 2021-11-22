Masterchef Azize 'Çoğu insan kör olarak yaşar' Yarışmadan elendi olay paylaşım yaptı! Herkes şokta! Acun Ilıcalı...
TV8'in reyting rekormeni yarışma programı Masterchef Türkiye'de önceki akşam elenen isim belli oldu. Eleme potasında Sergen, Hasan, Azize, Tahsin, Pelin ve Safanur yer alıyordu. Eleme adayları mantar ürünüyle yaratıcı tabak çıkarmak için bir hayli mücadele etti. Son üçe ise Azize, Pelin ve Safanur kaldı. Yarışmacılar yeniden tezgah başına geçti ve yine hünerlerini sergiledi. Ancak bir yarışmacının elenmesi gerekiyordu. O isim ise Azize Polat Yarışmaya yedeklerden ana kadroya giren Polat ikinci kez yarışmaya veda etti. Fenomen programdan ayrılan yarışmacı sosyal medya hesabından hayranlarının kendisi için yazdığı mesajları paylaştı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmacında yer yerinden oynadı. Heyecanla beklenen son bölümde eleme kotasındaki yarışmacılar arasında yer alan Azize Polat günün üzülen ismi oldu. Somer Şef yarışmaya veda eden ismi şu sözlerle açıkladı; "Azize hayat her zaman bize ikinci şansı vermiyor. Sen şanslı insanlardan birisin, bu şansı aldın. Geçen hafta bu saatlerde sana veda ederken yine veda ediyoruz. İlk kez birine ikinci kez veda etmiş oluyoruz." MasterChef Azize ise yarışma bittikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif kullanan Azize Polat'ın İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunuyor. 35 yaşındaki Polat kendisine atılan mesajları hesabından paylaştı.
MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?
Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı. Aslen Adanalı olan MasterChef Azize, Adana da Yüreğir 75. Lisesinden mezun oldu.
3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan Azize Polat, iki kez başvurduğu MasterChef Türkiye yarışmasına üçüncü başvurusunda kabul edilmiştir.