Fahriye Evcen eridi, eşi Burak Özçivit 'civcivim' yorumuyla mest etti! Fahriye Evcen nasıl zayıfladı?
Nisan 2019'da ilk evladı Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen'in kilo verme sırrı merak ediliyor. Pandemi döneminde sosyal medya paylaşımlarını arttıran güzel oyuncudan yeni paylaşımlar geldi. Instagram'dan fotoğraflar paylaşan Fahriye Evcen'in son haline eşi Burak Özçivit'ten gelen civciv yorumu dikkat çekti. Peki Fahriye Evcen nasıl zayıfladı? İşte Fahriye Evcen ve ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...
30.11.2020 17:43
- Son Güncelleme: 30.11.2020 17:47
Hem Türk hem de yabancı hayranları bulunan çiftin paylaşımları, 1 milyonu geçen beğenilere ulaşıyor hemen her yayınladıkları video ya da fotoğraf ile. Binlerce de yorum alıyorlar. Sosyal medyada da hayli popüler olan oyuncu çiftin, birbirleriyle instagram üzerinden etkileşimleri de yine dikkat çeken bir ayrıntı olmakta.
ÜNLÜLERİN ZAYIFLAMA SIRLARI
Peki, doğumda aldığı kilolarla acımasızca eleştirilen ve şu an fit haliyle imrenilen Fahriye Evcen, kilolarından nasıl kurtuldu? Magazin basınından tanıdığınız ünlü isimler hamilelik döneminde aldığı kiloları nasıl veriyor, merak ediyor musunuz? İşte, Meryem Uzerli'den Demet Akalın'a ünlülerin doğum sonrası zayıflama sırları…
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