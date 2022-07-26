Masterchef Dilara'nın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç gerçeğinden sonra bu kez...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde katılan, önceki akşam da 2.tur için yemek yapan Dilara Kavadar'ın kim olduğunu duyanlar şaşkına dönmüştü. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar'ın, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki bağ şok ederken asıl şok sevgilisini görünce yaşandı. Bakın Dilara Kavadar'ın sevgilisi kim çıktı.
26.07.2022 17:01 - Son Güncelleme: 26.07.2022 17:01
Birçok sosyal medya kullanıcısına simasıyla tanıdık gelen Dilara Kavadar hakkında sosyal medyada yorumlar yapıldı.
MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme gelmişti. MasterChef Türkiye'nin ikinci elemelerine dün akşam katılan ve balığı şeflerin istediği gibi pişiremeyen Dilara Kavadar yarışmadan elenmişti.
Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen Dilara Kavadar'ın yıllar önce reyting rekorları kıran Binbir Gece dizisinde oynadığı ortaya çıkmıştı.