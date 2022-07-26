2 ay önce doğum yapmıştı! Hande Soral tatil pozuyla sosyal medyayı salladı! İsmail Demirci’nin biricik eşinin son haline bakın...
2 ay önce doğum yapmıştı! Beş yıl önce nikah masasına oturan oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral, geçen mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı. Şimdilerde minik oğullarıyla tatilde olan ünlü çiftten Hande Soral, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla dikkat çekti. Annesi Sebahat Soral'ın "Anaların da yüzmeye hakkı var" sözleriyle yayınladığı görüntüleri kendi sayfasına taşıyan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kendini serin sulara atan Hande Soral'ın bir önceki paylaşımındaki ince bacakları da dikkat çekti. İşte Hande Soral'ın o paylaşımları...
26.07.2022 18:10 - Son Güncelleme: 26.07.2022 18:15
Ünlü oyuncu Hande Soral, 5 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuş ve geçen mayıs ayında oğlu Ali'yi dünyaya getirmişti.
Şimdilerde eşi ve minik oğluyla tatilde olan Hande Soral, Instagram hesabındaki son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Soral, annesi Sebahat Soral'ın "Anaların da yüzmeye hakkı var" sözleriyle yayınladığı görüntüleri kendi sayfasına taşıdı.