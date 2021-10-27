Masterchef Dilara'nın annesi ve kardeşini bir görün ayırt bile edemezsiniz! Masterchef'in kavgacı kadını bu kez şoke etti
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'in yetenekli yarışmacıları sosyal medyada adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Son dönemde sık sık girdiği kavgalarla gündeme gelen Dilara Başaran'ın ailesi sosyal medyayı salladı. Özellikle annesi ve kız kardeşiyle olan benzerliği inanılır gibi değil. İşte kareler.
27.10.2021 16:48
- Son Güncelleme: 27.10.2021 16:48
Masterchef'in en başarılı yarışmacılarından biri olarak dikkar çekiyor Dilara Başaran. Özellikle Emre Büber, Araz Aknam ve Tahsin Küçük'le girdiği polemikle bilinen Dilara Başaran Instagram'da bambaşka bir profili çiziyor.
Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularının yanıtları aranırken Instagram fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Yarışmacıların yaşam öyküleri ve biyografi bilgileri de merak ediliyor. Adaylar arasında ilgi gören isimlerden biri de Dilara Başaran oldu.