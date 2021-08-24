Masterchef Dilara yarışmada başka Instagram'da başka! Dilara Başaran kimdir merak edilirken bikinili pozları olay
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef başlayalı kısa bir süre oldu ama yarışmacılar daha şimdiden adlarından sık sık söz ettiriyor. O isimlerden biri de Dilara Başaran oldu. Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Dilara 'Masterchef'in en güçlü kadın yarışmacısı olacağım' sözleriyle, rakiplerine de gözdağı vermişti. Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularına yanıt aranırken izleyici Dilara Başaran'ın Instagram fotoğraflarını görünce şaştı kaldı. Masterchef Dilara adeta ekranda başka sosyal medyada başka biri gibi...
Masterchef 2021'in ana kadrosuna girmek için yarışan isimlerden biri olan Dilara Başaran tadım aşaması sonrasında en başarılı olan isimler mısır ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yaptı.
En başarılı tabağın sahibi MasterChef 2021 ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlüğü alan isimlerden biri oldu. Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli sorularının yanıtları aranırken Instagram fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.
Masterchef 2021 yarışmacıları arasında ana kadroya ve yedek kadroya girmek için mücadele devam ediyor. Yarışmacıların yaşam öyküleri ve biyografi bilgileri de merak ediliyor. Adaylar arasında ilgi gören isimlerden biri de Dilara Başaran oldu.
Mısırla yaptığı yaratıcılık yemeğiyle ana kadroya giren Dilara Başaran'ın kişisel bilgileri, mesleği ve memleketi araştırılıyor.