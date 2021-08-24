Vav TV İzle
Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil 'dünyanın sonu' dedi sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil 'dünyanın sonu' dedi sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil 'dünyanın sonu' dedi sosyal medyayı salladı... 64 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin, Instagram paylaşımları ile gündemden düşmüyor. Yeni sezonda bir dizide rol alacağını açıklayan Erbil, ekran için hazırlıklara başladı. Bikinili pozlarıyla yaza damga vuran Erbil, şimdi de spor salonundan verdiği görüntülerle dikkatleri üzerine çekti. İşte Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den gelen çok konuşulan kareler...

24.08.2021 14:39 - Son Güncelleme: 24.08.2021 15:28
Mehmet Ali Erbil’in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil ’dünyanın sonu’ dedi sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil 'dünyanın sonu' dedi paylaşımıyla sosyal medyayı salladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil ’dünyanın sonu’ dedi sosyal medyayı salladı

Sık sık Instagram'dan paylaştığı iddialı pozları ile gündeme gelen 25 yaşındaki Yasmin Erbil, 2021 yazına damga vuran isimlerden...

Mehmet Ali Erbil’in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil ’dünyanın sonu’ dedi sosyal medyayı salladı

Babası Mehmet Ali Erbil'in hiç de tasvip etmeyeceği pozlarla dikkatleri üzerine çeken Yasmin, yeni sezonda ekranlarda olacağını ifade etti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil ’dünyanın sonu’ dedi sosyal medyayı salladı

Ekran için hazırlıklara başlayan Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı spor pozları ile gündeme bomba gibi düştü. İşte başta Yasmin Erbil olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparkenki halleri...

Mehmet Ali Erbil’in kızı taytını çekti spor salonundaki halleri olay oldu! Yasmin Erbil ’dünyanın sonu’ dedi sosyal medyayı salladı

BU SIRALAR ÜNLÜLER ARASINDA SPOR POZLARI ÇOK MODA

İşte magazin dünyasının ünlülerinin paylaştığı spor fotoğrafları...

SON DAKİKA