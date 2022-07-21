Masterchef Dilara çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in... Adeta selvi boylu mavi gözlü sarı fırtına
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde katılan, önceki akşam da 2.tur için yemek yapan Dilara Kavadar'ın kim olduğunu duyanlar küçük dilini yuttu. Hem güzelliği hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Dilara Kavadar'ın, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki bağ şoke eden cinsten.
21.07.2022 13:01 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:01
MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan Dilara Kavadar, güzelliği ve sempatikliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Birçok sosyal medya kullanıcısına simasıyla tanıdık gelen Dilara Kavadar hakkında sosyal medyada yorumlar yapıldı.
MasterChef Türkiye 2022'nin elemelerine katılan ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar, başarılı performansının yanı sıra tanıdık bir isim olmasıyla da gündeme geldi.
MASTERCHEF YARIŞMASIYLA GÜNDEME GELDİ
MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezon bölümlerine katılan Dilara Kavadar, girdiği ilk elemeyi başarıyla geçen isimler arasında yer aldı.
MasterChef Türkiye'nin ikinci elemelerine dün akşam katılan ve balığı şeflerin istediği gibi pişiremeyen Dilara Kavadar yarışmadan elendi.