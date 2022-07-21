Vav TV İzle
Haberler Magazin İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı: "Ayrılık yaramadı"

İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı: "Ayrılık yaramadı"

İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere sosyal medyada "Ayrılık yaramadı" yorumları yağdı. Cem Belevi'nin ihanetine uğradığını açıklayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan İrem Derici Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak havuz paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken İrem kısa srüede gündem oldu.

21.07.2022 12:59 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:05
İrem Derici’den beyaz bikinisiyle olay video! Kapımın önünde dolaşmayın dedi o hareketlere yorum yağdı: Ayrılık yaramadı

"AYRILIK YARAMADI"

İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İrem Derici’den beyaz bikinisiyle olay video! Kapımın önünde dolaşmayın dedi o hareketlere yorum yağdı: Ayrılık yaramadı

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

İrem Derici’den beyaz bikinisiyle olay video! Kapımın önünde dolaşmayın dedi o hareketlere yorum yağdı: Ayrılık yaramadı

Son videosu ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İrem Derici’den beyaz bikinisiyle olay video! Kapımın önünde dolaşmayın dedi o hareketlere yorum yağdı: Ayrılık yaramadı

İrem Derici'nin bu hallerine sosyal medyada, "Ayrılık yaramadı" yorumları yapıldı.

İrem Derici’den beyaz bikinisiyle olay video! Kapımın önünde dolaşmayın dedi o hareketlere yorum yağdı: Ayrılık yaramadı
SON DAKİKA