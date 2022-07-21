İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı: "Ayrılık yaramadı"
İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere sosyal medyada "Ayrılık yaramadı" yorumları yağdı. Cem Belevi'nin ihanetine uğradığını açıklayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan İrem Derici Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak havuz paylaşımı ile dikkatleri üzerine çeken İrem kısa srüede gündem oldu.
21.07.2022 12:59 - Son Güncelleme: 21.07.2022 13:05
"AYRILIK YARAMADI"
İrem Derici'den beyaz bikinisiyle olay video! "Kapımın önünde dolaşmayın" dedi o hareketlere yorum yağdı.
Son videosu ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici'nin Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.